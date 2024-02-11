غدا.. يسرا ضيفة الحلقة الأولى لبرنامج «بصمة»

تحل النجمة المصرية يسرا ضيفة لأولى حلقات برنامج بصمة، والذى يقدم سلسلة حلقات مع النساء العربيات الملهمات من خلال كواليس ومحطات فى مشوار نجاحهم.

وأعلنت الفنانة يسرا فى منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" عن ميعاد الحلقة الأولى وإستضافتها فى البرنامج.

وعلقت الفنانة يسرا "حكايات تروى لأول مرة وأسرار يتم الكشف عنها، إنتظرونى فى أولى حلقات برنامج بصمة، يعرض غداً الساعة ٨ مساءً بتوقيت مصر و٩ بتوقيت السعودية على قناة الشرق".

وشارك الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا بالتعليقات على المنشور، وأشاد الجمهور بإختيار يسرا فى أولى حلقات البرنامج لكونها أحد أهم رموز القوى الناعمة النسائية فى العالم العربى.

يذكر أن الفنانة يسرا شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "١٠٠٠ حمدالله على السلامه"، بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سما ابراهيم، محمد ثروت، والإخراج عمرو صلاح.