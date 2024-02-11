العسومي يشيد بالسياسة الكويتية بقيادة الأمير مشعل الصباح لدعم التضامن العربي

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالسياسة الكويتية بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، مثمنا جهوده البناءة في دعم التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية، في ظل تفاقم الأوضاع في قطاع غزة التي تنزف على مدى ما يزيد عن أربعة أشهر.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، اليوم، السفير طلال المطيري مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك بمقر المندوبية بالقاهرة.



وأكد "العسومي" أهمية الدور الذي تلعبه دولة الكويت في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية لدعم الأشقاء في فلسطين، وكذلك دورها المحوري في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.



من جانبه ثمن مندوب الكويت بالجامعة العربية إسهامات البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن جهوده ساهمت بشكل كبير في التنسيق والتعاون الوثيق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية التي يتبناها البرلمان العربي.