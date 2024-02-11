محافظ المنوفية: تحرير 358 محضرا تموينيا وضبط مواد غذائية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار يومين ، والتي أسفرت عن تحرير (358) محضر تموينى متنوع ما بين (175) محضر مخالفات مخابز و (183) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

من جانبه أشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ، محضر جنح السادات ضد صاحب مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية السابعة لحيازته 30 طن نخالة خشنة ، 10طن جولتين ، 40 طن كربونات الكالسيوم بدون مستندات ومجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضر جنح مركز الشهداء بناحية زاوية الناعورة ضد صاحب مصنع لصناعة الأعلاف لحيازته 5 طن نخالة خشنة بدون مستندات مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير 4 محاضر جنح مركز شبين الكوم ضد أصحاب محلات سلع غذائية وأعلاف لحيازتهم كمية قدرها (1530) زجاجة زيت طعام مدعم بقصد البيع فى السوق السوداء والتربح دون وجه حق ،وكذا 800 كجم مكرونة، 1350عبوة عصير ، 2 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون علي الجميع وعدم التهاون مع المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .