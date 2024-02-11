وزير العمل يفتتح معرض لمنتجات التدريب المهني بالإسكندرية.. ويسلم عقود لذوي الهمم

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل،واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية،اليوم الأحد 110 عقد عمل لذوي همم للعمل بشركات قطاع خاص بالإسكندرية، و 15 ماكينة خياطة جوائز لأوائل الخريجين من عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة ،تقوم بدورها داخل المحافظة،تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة ،وكذلك شهادات إتمام التدريب المهني للمتدربين والمدربين ،بمراكز التدريب الثابتة التابعة للمديرية،على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك خلال جولة للوزير داخل محافظة الأسكندرية ،تشمل افتتاح معرض لمنتجات خريجين من هذه الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للشباب وبالمجان ،وزيارة لمواقع عمل وإنتاج ..بمشاركة قيادات عمالية ،وممثلي أصحاب أعمال ونواب برلمان .

وشهد الوزيروالمحافظ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية وفندق هيلتون جرين بلازا ، بشأن التعاون لتدريب ذوي الهمم في مجالات الأعمال الفندقية بهدف التدريب على مهن ومهارات خاصة بأعمال الفندقة "المطابخ – الاشراف الداخلى – الاغذية والمشروبات – التحضير والتجهيز "، وذلك إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال تنفيذ إستراتيجية وزارة العمل فى مجال التدريب والتشغيل من منطلق أهمية ملف ذوي الهمم لادماجهم فى سوق العمل لايجاد فرص عمل كريمة لهم ورفع كفاءتهم فى مجال الأعمال الفندقية بمهارات تواكب التطور التكنولوجى الهائل فى سوق العمل .

وفي نفس السياق سَلَّم " الوزير" و"المحافظ"، 10 ماكينات خياطة و 5 شنط عدة صيانة محمول ، و 5 شنط أدوات كوافير ، و5 شنط أدوات صناعة جلود ،جوائز لأوئل خريجي البرنامج التدريبي المهني المشترك مع شركة" قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم "، حيث تم من خلاله تدريب 100 فتاة على مهن " التفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، ومهنة الكوافير ، ومهنة صناعة جلود " وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك بين "الشركة" و"الوزارة" في مجال التدريب المهني، في إطار البرنامج الاقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية لتعزيز العمالة المنتجة وخطة العمل اللائق في مصر.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة في كلمته على أن جولته اليوم للمحافظة تشمل العديد من الفعاليات والملفات الهامة التي تولي الوزارة لها اهتماما بالغا وأبرزها افتتاح معرض لمخرجات دورات تدريب مهني ..وكذلك جوائز لخريجي دورات تدريب مهني ..وشهادات لذوي همم ،وأيضا مشاهدة البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة ،وزيارة لمواقع عمل، وأشار إلى أن معرض منتجات مخرجات دورات التدريب المهني ،وتسليم شهادات وجوائز لخريجين جدد من عربة التدريب المتنقلة، يأتي في إطار سياسة وزارة العمل نحو تنفيذ خطة التدريب المهني، وتطوير هذه المنظومة الحالية ،التي نعمل من خلالها عن طريق 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية ،والانطلاق منها نحو مشروع مهني 2030 الذي اطلقناه الشهر الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تدريب مليون متدرب على مستوى الجمهورية،واستهداف 670 مركز خاص للعمل في نفس المنظومة.

وأضاف "الوزير" أن تسليم عقود لذوي همم اليوم في محافظة الإسكندرية ،هو التزام بتنفيذ تكليف فخامة الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل ،وهو ما تعمل الوزارة على تنفيذه عن طريق المديريات بالحصر والتدريب والتشغيل لهذه الفئة ،فقد نجحنا في توفير عقود عمل لما يقرب من 11 الف من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن ..وهنا ندعو كافة المنشأت وشركاء العمل بالتعاون معنا في تنفيذ تلك السياسات، كما نشهد اليوم البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة..وكنت قد وجهت وجهت الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة وبملف التحول الرقمى، بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونياً عن طريق المنصة الإلكترونية، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى،وهنا نؤكد على أهمية خطتنا لسرعة انجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الفئة من العمالة، مع الاستمرار فى حصر وتسجيل تلك العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، بهدف دعم خطة الاستمرار فى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

من جانبه قدم اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية فى كلمته الشكر والتقدير لوزير العمل ، معرباً عن سعادته بالتواجد اليوم لتسليم جوائز أوائل الخريجين من التدريب المهني، وكذا عقود العمل لأبنائنا من ذوي الهمم مما يساهم بشكل كبير في دمجهم في المجتمع ، مؤكداً على إن دل فإنما يدل أن الدولة المصرية ماضية بجدية في مسيرة الجهود الهادفة للتعامل مع ذوي الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة وإتاحة الفرص لهم..وأفاد المحافظ ، أن محافظة الإسكندرية عملت جاهدة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يختص بملف دمج ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم؛ حيث قمنا بالاستعانة لأول مرة بالشباب المصابين بمتلازمة داون للعمل بنظام اليومية بشاطيء ذوي الهمم أو شاطئ المندرة المجاني الذي تم تخصيصة لهم ، كما تم تنفيذ معرض ( باب رزق ) لأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهمم والذي شارك به نحو 160 شاب وفتاة من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم على شواطئ الإسكندرية بالمجان ، وقال : أننى أعلنت مسبقا ؛ عن استعداد المحافظة لإقامة منفذين لعرض منتجات ذوي الهمم بالسوق الحضاري بمحطة مصر، ومنفذ آخر تعود كل أرباحه لصالحهم وذلك استمرارا لحزمة الخدمات الداعمة لأبنائنا من ذوي الهمم ، وتسهيلا على أبنائنا من ذوي الهمم إجراءات استخراج شهادة الاعفاء من الخدمة العسكرية ؛ قمنا بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية بتنفيذ لجنة الكشف الطبي بلجنة التجنيد لإنهاء اجراءات التجنيد لـ 108 شاب من ذوي الهمم بنادي اليخت بدلا من منطقة التجنيد بالعامرية ، ولم نكتف فقط بالتدريب بل امتدت جهود جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتسويق أيضا للمنتجات؛ سواء من خلال مبادرة (مشروعك) المتواجد مقر لها بجميع الأحياء والتي من خلالها تم تنفيذ 1056 مشروعا ، و توفير نحو 2724 فرصة عمل للشباب بالاسكندرية ، بالإضافة إلى المبادرات التي تنظمها المحافظة على الشواطئ باسم (باب رزق 1- 2- 3 -) لتوفير أماكن على الشواطئ بالمجان لأصحاب الحرف اليدوية للتسويق لمنتجاتهم ، وكذلك قمنا بتدشين مبادرة ( أيادي مصر للتسويق الإلكتروني) للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة بمشاركة 51 عارض ، وتم الترويج للمنصة الالكترونية حتى يتمكن جميع أصحاب الحرف من المشاركة والتسويق لمنتجاتهم.

ومن جانبه تقدم محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية بالشكر والتقدير إلى" الوزير "و المحافظ على دعمهما المستمر للمديرية ،وقال أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بشأن تدريب وتشغيل ذوي الهمم فقد تم الانتهاء من حصر المنشآت بمحافظة الاسكندرية وذلك لبيان أعداد المعينين من ذوى الهمم بالمنشآت، وبالتوازى يتم التعيين بالمنشآت غير المستوفاة ويتم المتابعة بصفة دورية حتى الانتهاء واستكمال النسب المقررة بحسب القانون 10لسنة 2018..وأضاف أنه تم الانتهاء من ملف التدريب المهنى عن عام 2024/2023، حيث انجاز هذه الخطة السنوية بنسبة 116 % ، ولتأهيل الشباب لسوق العمل واثقالهم بالمهارات وتوفير فرص تدريب متميزة على مهن حديثه يحتاجها سوق العمل فقد قامت المديرية بتوقيع عدد 4 بروتوكلات مع شركاء اجتماعيين فى اطار المشاركة المجتمعية للتدريب المجانى للشباب على مهن حديثه مثل برامج "المالتى ميديا" وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المهن الحديثة وقد تم تنفيذ 34 دورة تدريبية حتى الأن بإجمالى 685 متدرب..وأضاف أنه في إطار تنفيذ خطة الوزارة للحد من البطالة قامت المديرية بتنظيم 8 ملتقيات توظيف منهم 6 ملتقيات لذوى الهمم خلال عام 2023 .

وقال: "اليوم نحن بصدد توزيع عقود عمل لذوى الهمم وتوزيع جوائز لاوائل الخرجين من التدريب المهنى للمراكز التابعة للمديرية وكذلك خرجي البرنامج المشترك مع "شركة قدرة " كما يتضمن اليوم عرض لمنتجات بعض اقسام التدريب المهنى قسم الخياطة والتفصيل وقسم المحمول وقسم الجلود للتأكيد على عرض المخرجات من التدريب المهنى وبيان مدى جودة التدريب بالمراكز التدريبية، كما انه ولاول مرة يتم تدريب عدد 30 فتاة على مهنة صيانة المحمول وذلك فى اطار تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل و رؤية مصر 2030 و التمكين الاقتصادى للمرأة...

وفي بداية الفعاليات شهد الوزير والمحافظ عرض فيديو تسجيلي عن انجازات المديرية وكذلك عرض نماذج مشرفة من خريجي مراكز التدريب المهني..

ورافق وزير العمل خلال جولته وفد من وزارة العمل ، وهم : اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي ، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة ، والمستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز المعلومات بالوزارة ، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وإبراهيم سامى مدير مكتب الوزير ، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهبة محمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، والشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى للوزير ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي للوزير ، وأيمن زكى مبرمج بمركز المعلومات.

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