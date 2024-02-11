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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالمنيا

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ترأس صباح اليوم الأنبا باسيليوس صلاة  القداس الإلهي وذلك بكنيسة السيدة العذراء بقرية أبوان بمحافظة المنيا بمشاركة الأب بيشوي ناثان راعي الكنيسة وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك .
وأعطى  الأنبا باسيليوس العظة بعنوان ( كيف استعد للحياة الأبدية ) .

 

واختتم الأنبا باسيليوس القداس الألهي بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة كما بارك  الأنبا باسيليوس معمودية طفل من أبناء الكنيسة مهنّئًا الأهل بنوال سر من أسرار الكنيسة هو سر المعمودية .
 

وعقب القداس الإلهي تفقد  الأنبا باسيليوس مبنى الخدمات الإنسانية بالكنيسة بحضور الأب بيشوي ناثان راعي الكنيسة  . 
 

جدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام و حرص الأنبا باسيليوس متابعة الأحوال الرعوية في كل كنائس الإيبارشية .

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