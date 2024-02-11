الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالمنيا

ترأس صباح اليوم الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي وذلك بكنيسة السيدة العذراء بقرية أبوان بمحافظة المنيا بمشاركة الأب بيشوي ناثان راعي الكنيسة وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك .

وأعطى الأنبا باسيليوس العظة بعنوان ( كيف استعد للحياة الأبدية ) .

واختتم الأنبا باسيليوس القداس الألهي بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة كما بارك الأنبا باسيليوس معمودية طفل من أبناء الكنيسة مهنّئًا الأهل بنوال سر من أسرار الكنيسة هو سر المعمودية .



وعقب القداس الإلهي تفقد الأنبا باسيليوس مبنى الخدمات الإنسانية بالكنيسة بحضور الأب بيشوي ناثان راعي الكنيسة .



جدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام و حرص الأنبا باسيليوس متابعة الأحوال الرعوية في كل كنائس الإيبارشية .