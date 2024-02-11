إحالة عاطلين إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة الشقق السكنية في الساحل

أحالت نيابة الساحل، اليوم الاحد، عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وذلك علي خلفيه اتهامهما بسرقة الشقق بأسلوب التسلق، حيث اعترف المتهمين بارتكابهما الواقعة وأقرا بأنه نظراً لعلمهما بأن الشقة محل البلاغ مغلقة ولا يتواجد بها أحد قاما بتسلق الشرفة والدلوف للشقة والاستيلاء على محتوياتها، وقاما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية ومنها تم ضبط (عاطلين- لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهما بسرقة (بعض الأجهزة الكهربائية) من شقة والاستيلاء على محتوياتها، وقاما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما.

