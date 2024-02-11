ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة عاطلين إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة الشقق السكنية في الساحل

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحالت نيابة الساحل، اليوم الاحد،  عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وذلك علي خلفيه اتهامهما بسرقة الشقق بأسلوب التسلق، حيث اعترف المتهمين بارتكابهما الواقعة وأقرا بأنه نظراً لعلمهما بأن الشقة محل البلاغ مغلقة ولا يتواجد بها أحد قاما بتسلق الشرفة والدلوف للشقة والاستيلاء على محتوياتها، وقاما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية ومنها تم ضبط (عاطلين- لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهما بسرقة (بعض الأجهزة الكهربائية) من شقة والاستيلاء على محتوياتها، وقاما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما.
 

بمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة الساحل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نيابة الساحل محكمةالجنح بسرقة الشقق بأسلوب التسلق أجهزة الأمن احالة عاطلين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة