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الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

كنيسة العائلة المقدسة في لبنان تحتفل بعرس قانا الجليل

ارشيف
ارشيف
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احتفل الأب طارق خيّاط الكاهن المساعد في إرسالية العائلة المقدسة بلبنان، اليوم الأحد، بقداس أحد عرس قانا الجليل. 

خلال القداس أقيمت رتبة المسامحة (الشوبقونو) والدهن بالزيت المقدس بمناسبة بداية الصوم الكبير المبارك، بحسب طقس الكنيسة السريانية الكاثوليكية، وذلك في كنيسة العائلة المقدسة - سدّ البوشرية. 

وقال الكاهن الرعوي: “انا دُعيتَ إلى عرس قانا الجليل، وشاركتَ المدعوّين بَهجَتَهم، واتّكأتَ معهم مثلَ كلّ إنسان، فأظهرتَ آياتِك وعجائبَك أمامَهم كَونُك إلهاً، وحين فرغتِ الأجاجينُ من الخمر، وعلى طلبِ والدتِك الكريمةِ لديك، السيدة مريم العذراء تَجلَّتْ قوّتُك الإلهيّة، فأمرتَ الخدّام أن يملأوا الأجاجين ماءً، وحوّلتَ الماءً إلى خمرة جيّدة ذكية الرائحة. بذلك فرّحتَ والدتك والمدعوّين إلى العرس، وظهر مجدُك وآمن بك تلاميذُك".

 

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