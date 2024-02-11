مجلس أمناء طور سيناء يزورون مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي

زار مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بطور سيناء، يتقدمهم المهندس عبدالسميع أبو العلا، رئيس المجلس، مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي؛ اليوم الأحد؛ لمشاركة الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وحضر الوفد طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطني، وألقى الشيخ إبراهيم أحمد، عضو مجلس الأمناء كلمة تحفيزية للطلاب بدأها بتهنئة طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالفصل الدراسي الثاني، متمنياً التوفيق لأبنائنا التلاميذ في جميع الصفوف الدراسية المختلفة والحصول على الدرجات النهائية في المواد الدراسية وتحقيق المراكز الأولى و حثهم على طلب العلم، مؤكداً أهمية العلم في بناء الأوطان.
وحرص وفد مجلس الأمناء على تفقد الفصول الدراسية وقاعات ، الروضة بالمدرسة والتقط صوراً تذكارية مع الأطفال وهنأهم بالفصل الدراسي الثاني ومتمنياً لهم قضاء وقتاً سعيداً بالروضة المدرسية.
ضم وفد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين المهندس عبدالسميع أبو العلا، رئيس المجلس، والشيخ إبراهيم أحمد، والدكتور المستشار محمود عبد البديع، وإبراهيم نايل، أعضاء مجلس أمناء الإدارة، وكان في استقبال الوفد أمير مشهور، مدير المدرسة.
ومع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الالكتروني
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning