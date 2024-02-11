بالصور.. فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة

أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث تم عرض فيها الفيلم الروائى القصير "الاختيار" إخراج ألبرت جميل، والذي يناقش هوس احد الشباب باستخدام السوشيال ميديا وما يترتب عليه من آثار سلبية، والفيلم الروائى القصير "فومو" إخراج حاتم قناوى، والذي يناقش مدى تأثير السوشيال ميديا على الأشخاص وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأسرة، والفيلم التسجيلى "يوم طلعتله شمس" إخراج سليمان حمزة، والذي يناقش بشكل توثيقى عن حياة الصيدين وظروف تعايشهم مع البيئة المحيطة، والفيلم الروائى "مرار بطعم الشوكولاتة" إخراج مصطفى وفيق والذي يناقش مشكلة التنمر الوظيفى.

وأعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى أحمد عسر وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر.