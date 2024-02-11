خلال فبراير.. افتتاح العديد من المعارض المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية بان الغرفة تستعد لافتتاح العديد من المعارض المتخصصة خلال هذا الشهر والتي تأتي في أطار جهودها لدعم القطاع الصناعي وتنشيط المبيعات و توفير احتياجات المستهلكين باسعار مناسبة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سواء عالميا أو محليا والتي تسببت في اضطرابات و تذبدب كافة قطاعات الصناعة ومن بينها قطاع الملابس والمفروشات تلك الصعوبات تجعل الغرفة تبذل جهود كبيرة لمعاونة المصنعين في تجاوز تلك المرحلة من خلال العديد من الانشطة ومن بينها اقامة المعارض المتخصصة حيث تتعاون الغرفة مع مجموعة شركات بيراميدز الدولية برئاسة الدكتورمحمد الشريف لتنظيم العديد من المعارض خلال هذا الشهر .

وأضاف عبد السلام بأن اجندة المعارض التي تقام هذا الشهر برعاية الغرفة تتميز بالتنوع لارضاء كافة الاذواق و تلبي كافة الاحتياجات و تضم المعرض الدولي لملابس البيت و اللانجيري و ملابس المحجبات كايروماذرخلال الفترة من 16 الي 18 فبراير بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصرويضم الملابس النسائية المنزلية بأنواعها و ملابس ومستلزمات المحجبات و العبايات والجلابية العربي و ملابس الحوامل و الملابس الرجالي الداخلية والمنزلية و الملابس الرياضة رجالى وحريمى و مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة .

كما ينطلق خلال الفترة من 22 الي 24 فبراير الجاري فعاليات الدورة 74 من معرض كايرو فاشون و تكس بمركز المؤتمرات بمدينة نصر والذي يعتبر الملتقى الأول لكل المتخصصين فى صناعة وتجارة الملابس في مصر والشرق الأوسط و يضم ملابس الرجالي و الحريمي بانواعها و الملابس الرياضية و ملابس التريكو و الاقمشة و الغزل و النسيج وماكينات ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة و الأحذية والشنط و تجهيزالمحلات التجارية كما يضم المعرض أكبرنخبة من مصانع الاقمشة و مستلزمات الانتاج في العديد من بلدان العالم و من أهمهم مصرو الصين وتركيا الهند .