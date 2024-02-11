أمم إفريقيا.. كوت ديفوار تسعى لحل عقدة أصحاب الأرض في النهائي

يسدل الستار على بطولة أمم إفريقيا، مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي منتخب ساحل العاج صاحب الأرص و نيجير في نهائي البطولة ويسعى كلا الفريقين الى الفوز باللقب القاري وإضافة إنجاز جديد إلى تاريخهما القاري.

ويأمل منتخب ساحل العاج إلى كسر لعنة أصحاب الأرض والتتويج باللقب، خاصة وأن أصحاب الأرض لم تفوز بالبطولة منذ أكثرمن 18 عام و كان أخرها فوز منتخب مصر بالبطولة عام 2006 والى أقيمت في القاهرة .

منتخب الأفيال يمنن نفسه بتكرار مافعله منتخب الساجدين في 2006 بالفوز باللقب و الأحتفال مع الجماهير، كما يخشى منتخب كوت ديفوار من لعنة أصحاب الأرض التى طاردت منتخبالت البلد المستضيف في نهائي البطولة في الفترات الماضية و كان أولها منتخب غانا الذي فشل في تحقيق لقب 2008 و حصل على المركز الثالث، قبل أن يودع منتخب انجولا نسخة 2010 الذي أقيمت على أرضه من ربع نهائي البطولة.

كما فشل منتخب غينيا الاستوائية أو الجابون الذان استضاف البطولة في نسخة 2012 في التتويج بالأميرة السمراء و استطاع منتخب زامبيا الحصول عليها في تلك البطولة.

وأرتوى منتخب جنوب إفريقيا من نفس الكأس عندما فشل في تحقيق نسخة 2013 و التى أقيمت على أرضه و نجح منتخب نيجيريا في تحقيق اللقب.

وفي نسخة 2015 التى نظمتها غينيا الاستوائية فشل منتخب بلاده في اقتناص اللقب القاري بينما حققه منتخب كوديفوار وفي نسخة 2017 نظمتها الجلبون وحصل عليها منتخب الكاميرون على حساب المنتخب المصري.



أما نسخة 2019 فاستضافتها مصر و فشل الفراعنة في تحقيق اللقب وودع البطولة من الأدوار الأولى وفاز بالنسخة المنتخب الجزائري.

وفي النسخة الماضية فشل منتخب الكاميرون في تحقيق اللقب رغم أقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره و حصل على ليها منتخب السنغال.