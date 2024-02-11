"قراءة الواقع الأثري والتراثي" ضمن فاعليات مؤتمر آثار عين شمس

انطلقت اليوم الأحد، فاعليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمركز الدراسات البردية والنقوش التابع لكلية الاثار جامعة عين شمس والمقام بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومحمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف عام فضيلة وكيل الأزهر محمد الضويني، غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، و نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وشارك مجمع البحوث الإسلامية ممثلا في مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء.

يأتى المحور الاول فى المؤتمر عن “قراءة الواقع الأثري والتراثي المتعلق بعلوم الفلك”، ويشتمل على الفلك بين الفن والعمارة، اللوحات والمناظر الفلكية في مصر والدول المجاورة، وكيفية تصويرها، المراصد الفلكية واختيار أماكنها، الأدوات الفلكية في المخطوط الفلكي، الفلك على وسائط الكتابة القديمة: (البردي- الشقفات- المخطوطات)، المتاحف الفلكية والجولات الافتراضية.