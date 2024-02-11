24 فبراير.. ثقافة بورسعيد يبدأ عروض نوادي المسرح

قررت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اطلاق عروض مهرجان نوادي المسرح لهذا العام والتى تم إنتاجها بفرع ثقافة بورسعيد بدءا من يوم السبت الموافق 24 فبراير وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير الحالي.

وجاءت العروض كالتالي عرض "الرجال لهم رؤوس" من تأليف محمود دياب ، إخراج محمد صبرى، عرض سوء تفاهم من تأليف ألبير كامى، إخراج أدهم رشدى، عرض "٧ باب"من تأليف إبراهيم ناصر، إخراج نوران اسماعيل، عرض "الممكن والمستحيل" من تأليف أسامة المصرى، إخراج أحمد السمان ،عرض "شق دبوس" من تأليف شادى حامد، إخراج ايهاب شنودة، عرض ٣٠٣ من تأليف محمد عادل ، إخراج بيشوى عماد، عرض صفر قصة لم تكتمل من تأليف محمد فجل، إخراج محمد جمعة، عرض موسم الحرب والغناء من تأليف ماكس فريش،إخراج أحمد سعيد

عرض وسواس قهرى من تأليف هانى قدرى، إخراج محمد عزت ،عرض "الغوريلا" من تأليف محمد رؤوف إخراج رامى القطرجى.