الصور الأولى لتجهيزات معرض “أهلا رمضان” بشرم الشيخ

تابع المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزاة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، ومحمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء، تجهيزات معرض أهلا رمضان، بالسوق التجاري أمام ميدان الساعة في مدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والتجار المنتسبين للغرفة.

كان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق اعتباراً من 15 فبراير 2024، وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وكانت الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء برئاسة محمد وحيد، قد عقدت اجتماعا مع تجار مدينة طور سيناء منتسبي الغرفة بمختلف الأنشطة التجارية وذلك بمقر الغرفة التجارية من أجل التجهيز والاستعداد لإقامة معارض اهلا رمضان لعام 2024م بمدينة طور سيناء الذي يجرى افتتاحه يوم 15 فبراير .



استهل محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية كلمة الافتتاح بالترحيب بالتجار، مؤكدا أن الغرفة التجارية هي بيت كل التجار وخاصة منتسبي الغرفة وبدورها حماية التجار.

من جانبه أكد الدكتور حاتم السيد النائب الأول لرئيس الغرفة أن الغرفة التجارية سوف تقوم بالدعم الكامل لكافة التجهيزات واحتياجات التجار لعرض منتجاتهم.

وشدد حنا رمسيس النائب الثاني لرئيس الغرفة، على ضرورة توافر كافة المعروضات بأسعار مخفضة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد محمد حامد امين صندوق الغرفة، ضرورة ضبط الأسعار بما يحقق مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له.

وأوضح مصطفى واصل سكرتير عام الغرفة ومحمد ربيع أمين مساعد الصندوق، أنه سوف يتم مخاطبة الجهات المعنية عن طريق رئيس الغرفة لإقامة معارض دائمه بالمحافظة من أجل توفير كافة السلع المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم السيد نائب أول رئيس الغرفة وحنا رمسيس، النائب الثاني لرئيس الغرفة، ومحمد حامد، أمين صندوق الغرفة، ومصطفى واصل، سكرتير عام الغرفة التجارية، ومحمد ربيع امين مساعد الصندوق، وفرح كامل عضو مجلس الادارة، وأحمد سالم، مدير عام الغرفة، واحمد الحضري، نائب رئيس مجلس المدينة.

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