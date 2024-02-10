حصيلة فوز منتخب رفع الأثقال.. 26 ميدالية ذهبية و12 فضية و4 برونزيات

يواصل منتخب مصر لرفع الأثقال سيطرتة الكاملة علي القارة السمراء بعد أن أسدل الستار على منافسات البطولة الأفريقية للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، والتي أقيمت في مدينة الإسماعيلية بمصر خلال الفترة من ٢ وحتى ١٠ فبراير الجاري.

واستطاع المنتخب تحقيق ٤٢ ميدالية متنوعة في البطولة الأفريقية بواقع ٢٦ ميدالية ذهبية و١٢ ميدالية فضية و٤ برونزيات.

فقد حصد رجال رفع الأثقال على المركز الأول كأفضل ترتيب بعد الحصول على ٢٢ ميدالية متنوعة، كما توج منتخب السيدات بالترتيب الأول للبطولة بعد حصد ٢٠ ميدالية متنوعة.

وحققت حليمة عبد العظيم لاعبة المنتخب المصري ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن +٨٧ كجم، بينما حصلت سمر حبشي على الميدالية الفضية في الخطف في وزن ٨٧ كجم.

وتوجت فاطمة صادق بطلة رفع الأثقال بثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن ٨٧ كجم.

كما حصل رجب عبدالحي على ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن ١٠٩ كجم.

وحصد اللاعب ياسر أسامة فضية وذهبية الكلين والنتر، وذهبية المجموع في وزن ١٠٢ كجم، كما حصل محمود حسني على ذهبية الخطف وفضيتين في الكلين والنتر والمجموع في وزن ١٠٢ كجم.

وحصلت نعمة سعيد على ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن ٧٦ كجم، كما توجت سارة سمير بثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن ٨١ كجم.

وتوجت أميرة عبد الرحمن بثلاث فضيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن ٧٦ كجم، بينما أحرزت شمس أحمد برونزية الخطف في وزن ٨١ كجم.

وحقق كريم كحلة بطل رفع الأثقال ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع، بمنافسات وزن ٨٩ كجم.

وأحرز عبد الرحمن يونس ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن ٨١ كجم، بينما حصل عبد الرحمن وحيد على ميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع، كما حصل على فضية الخطف بوزن ٦١ كجم.

وحقق اللاعب نور محمد زكي ميداليتين فضيتين في الكلين والنتر والمجموع، وبرونزية الخطف بوزن ٦١ كجم.

وتوجت اللاعبة نضال محمد بالميدالية الفضية في منافسات الخطف لوزن ٤٩ كجم، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في الكلين والنتر والمجموع.

وبينما حصل أحمد سعيد الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر لوزن ٧٣ كجم.

كما سيطر نجوم ونجمات المنتخب المصري لرفع الأثقال على جوائز الأفضل في البطولة الأفريقية التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من ٢ وحتى ١٠ فبراير الجاري.

حيث توجت سارة سمير لاعبة المنتخب المصري بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، كما حصل كريم كحلة على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وحققت سارة سمير ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن ٨١ كجم.

كما حصد كريم كحلة بطل رفع الأثقال على ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع بمنافسات وزن ٨٩ كجم.

واستطاع المنتخب المصري تحقيق ٤٢ ميدالية متنوعة في البطولة الأفريقية بواقع ٢٦ ميدالية ذهبية و١٢ ميدالية فضية و٤ برونزيات.

فقد حصد رجال رفع الأثقال على المركز الأول كأفضل ترتيب بعد الحصول على ٢٢ ميدالية متنوعة، كما توج منتخب السيدات بالترتيب الأول للبطولة بعد حصد ٢٠ ميدالية متنوعة.