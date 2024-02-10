بدون مبابي.. باريس سان جيرمان يتقدم على ليل بالشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان على ضيفه ليل بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الفرنسي.

شهد تشكيل البي إس جي، غياب نجم الفريق، كيليان مبابي، الذي يجلس على مقاعد البدلاء في مواجهة ليل.

وقص يوسف يازيسي شريط أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة، ليضع فريق الضيوف في المقدمة على سان جيرمان.

وبعد مرور 4 دقائق، أحرز البرتغالي جونسالو راموس هدف التعادل للفريق الباريسي من صناعة عثمان ديمبلي.

وجاء هدف باريس سان جيرمان الثاني بالنيران الصديقة، حيث سجل أليكساندرو فيكتور دي سوزا ريبيرو هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بينما يأتي ليل في المركز الرابع وفي رصيده 35 نقطة.

وبدأ باريس سان جيرمان، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: موكيلي - دانيلو بيريرا - بيرالدو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط الدفاعي: مانويل أوجارتي - فابيان رويز

خط الوسط الهجومي: عثمان ديمبلي - ماركو أسينسيو

وفي الهجوم: راندال كولو مواني - جونسالو راموس.