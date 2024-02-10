الإمارات تُحذر من خطط إسرائيل لشن عملية عسكرية في رفح

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها البالغ من استعدادات الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية في منطقة رفح المكتظة بالسكان في جنوب قطاع غزة، محذرة من التداعيات الإنسانية الخطيرة التي قد تُخلفها هذه العملية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن العمل العسكري في رفح يُهدد بزيادة عدد الضحايا الأبرياء وتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، مؤكدة على رفضها القاطع لأي ترحيل قسري للفلسطينيين أو أي ممارسات تنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فورًا، وتجنب المزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مُشددة على ضرورة دفع الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل ومنع انجرار المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

كما جددت الإمارات التأكيد على موقفها الداعم للعودة إلى المفاوضات لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.