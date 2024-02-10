استطلاع: 75% من الروس سيصوتون لـ“بوتين” في الانتخابات الرئاسية

أظهر استطلاع رأي أجري في روسيا أن 75% من الروس سيصوتون لصالح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، حال جرت الانتخابات الرئاسية في البلاد غدًا.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن هذا يأتي وفقا لنتائج استطلاع جرى على عينة من 1600 من الروس البالغين ونشره مركز أبحاث الرأي العام الروسي اليوم السبت.

حصل باقي المرشحين من الأحزاب البرلمانية على نتائج متدنية، حيث حصل فلاديسلاف دافانكوف من حزب الشعب الجديد على 5%، ونيكولاي خاريتونوف من الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية على 4%، وليونيد سلوتسكي من الحزب الديمقراطي الليبرالي على 4%.

ووفقا للاستطلاع؛ فإن مستوى وعي الروس بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة يبلغ 85%، حيث تمكن 81% من المشاركين في الاستطلاع من تحديد شهر وموسم وسنة الانتخابات بشكل صحيح، بينما كان الـ 4% الباقون على علم بالعام فقط.

وأضاف الاستطلاع أنه "حتى مطلع شهر فبراير بلغت نسبة المشاركة المعلنة للانتخابات الرئاسية المقبلة 76%، حيث أجاب 62% بأنهم سيشاركون بالتأكيد في التصويت في الانتخابات الرئاسية و14% قالوا إنهم من المرجح أن يشاركوا في ذلك".

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024. وسيتم التصويت على مدار ثلاثة أيام - 15 و16 و17 مارس. وبالتالي، ستكون هذه أول انتخابات تجرى على ثلاثة أيام لرئيس روسيا.