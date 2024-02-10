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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

نوكيا و OPPO يوقعان اتفاقية تبادل تراخيص براءات الاختراع

اتفاقية تبادل تراخيص
اتفاقية تبادل تراخيص براءات الاختراع
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أعلنت شركة OPPO توقيع اتفاقية تبادل تراخيص براءات الاختراع مع شركة نوكيا على مستوى العالم تشمل الاتفاقية براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس والعديد من الابتكارات الأخرى في مجالات الاتصال الخلوي.

 

 يتبع الاتفاق تسوية جميع القضايا القانونية المتعلقة ببراءات الاختراع، وتم الاتفاق على جعل الشروط سرية.

أكد فنغ يينغ، رئيس قسم الملكية الفكرية في OPPO، أن هذا الاتفاق يعكس احترام الشركتين لحقوق براءات الاختراع المتبادلة، ويمهد الطريق للتعاون المستقبلي بين OPPO ونوكيا.

وقالت جيني لوكاندر، رئيسة نوكيا تكنولوجيز، أنهم يتطلعون للتعاون مع OPPO لتقديم المزيد من الابتكارات لمستخدمي OPPO حول العالم.

تعد OPPO من المالكين الرئيسيين لبراءات الاختراع الأساسية لتقنيات الجيل الخامس، وتتبوأ مكانة ريادية في مجال الأجهزة والهواتف الذكية. تعتبر OPPO من المبتكرين والمنفذين لمعايير الجيل الخامس، حيث نشرت براءات الاختراع القياسية في أكثر من 40 دولة حول العالم.

نوكيا شركة OPPO اتفاقية تبادل تراخيص براءات الاختراع