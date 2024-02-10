ads
السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

إيبارشية هولندا القبطية تحيي ذكرى رحيل الأنبا بولا

الأنبا ارساني
الأنبا ارساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفلت إيبارشية هولندا القبطية الارثوذكسية اليوم السبت الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري بذكرى رحيل القديس الأنبا بولا أول السواح وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس الانبا بولا بمدينة ليوفاردن في مقاطعة  فريزلاند في شمال هولندا.

وصلى الأنبا ارساني أسقف هولندا القداس الالهي، وخلال القداس ألقى الأنبا أرساني كلمة روحية بعنوان (تاملات في حياة الانبا بولا).


 حضر القداس الإلهي القمص يوساب ثابت كاهن الكنيسة وعدد من كهنة الايبارشية وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.
 بعد نهاية القداس، وأجرى الأنبا أرساني والأباء الكهنة تمجيد للأنبا بولا وسط ترتيل الشمامسة و الشعب الموجود بالكنيسة.


وكان هناك أيضا برنامج خاص للشباب.

35275b47-bf78-433e-b132-0ef70b483515
35275b47-bf78-433e-b132-0ef70b483515
c22692bb-5e23-44e6-8205-23c01dfd7379
c22692bb-5e23-44e6-8205-23c01dfd7379
03280f3d-b214-4a9c-b3c5-aad7a6e2033b
03280f3d-b214-4a9c-b3c5-aad7a6e2033b
d0b77213-a0e1-4a48-9d05-4d33277601b6
d0b77213-a0e1-4a48-9d05-4d33277601b6
1048be0f-2599-49e1-a186-0f2a1dd9aad9
1048be0f-2599-49e1-a186-0f2a1dd9aad9
17a1ed4a-4bd7-4bdd-a7bb-cd3475e7dcb3
17a1ed4a-4bd7-4bdd-a7bb-cd3475e7dcb3
d48058ed-c4f5-43ee-a241-eb0fbca8a097
d48058ed-c4f5-43ee-a241-eb0fbca8a097
92a33817-8e93-46a6-93ab-d5d6049ef670
92a33817-8e93-46a6-93ab-d5d6049ef670
اسقف هولندا الانبا ارساني اسقف هولندا الأنبا بولا أول السواح ايبارشية هولندا القبطية الارثوذكسية كنيسة السيدة العذراء كلمة روحية كنيسة القداس الألهي