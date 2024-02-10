إيبارشية هولندا القبطية تحيي ذكرى رحيل الأنبا بولا

احتفلت إيبارشية هولندا القبطية الارثوذكسية اليوم السبت الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري بذكرى رحيل القديس الأنبا بولا أول السواح وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس الانبا بولا بمدينة ليوفاردن في مقاطعة فريزلاند في شمال هولندا.

وصلى الأنبا ارساني أسقف هولندا القداس الالهي، وخلال القداس ألقى الأنبا أرساني كلمة روحية بعنوان (تاملات في حياة الانبا بولا).



حضر القداس الإلهي القمص يوساب ثابت كاهن الكنيسة وعدد من كهنة الايبارشية وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

بعد نهاية القداس، وأجرى الأنبا أرساني والأباء الكهنة تمجيد للأنبا بولا وسط ترتيل الشمامسة و الشعب الموجود بالكنيسة.



وكان هناك أيضا برنامج خاص للشباب.

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