رابطة العالم الإسلامي تُحذِّر من اقتحام رفح وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

حذرت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، من خطورة إقدام القوات الإسرائيلية على اقتحام مدينة رفح في قطاع غزة، مشيرة إلى التداعيات المروعة التي سيتسبب بها استهدافها، خاصةً في ظل نزوح مئات الآلاف من المدنيين إليها جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

رفض التهجير

جدد الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رفض الرابطة القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير سكان القطاع.

شدد على ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار والتصدي بحزم الانتهاكات والقوانين الدولية والإنسانية.

وطالبت الرابطة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لإيقاف الكارثة الإنسانية التي سيتسبب بها هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي.

تُعدّ هذه التحذيرات من رابطة العالم الإسلامي تعبيرًا عن موقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

تُسلّط الضوء على خطورة العدوان الإسرائيلي على المدنيين في رفح، وتُطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

تُؤكّد على أهمية وقف إطلاق النار والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية والإنسانية.

تأتي هذه التحذيرات في سياق تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصةً بعد الحرب الأخيرة في قطاع غزة. وتُشير هذه التحذيرات إلى أنّ رابطة العالم الإسلامي ستواصل لعب دور هام في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

تُمثّل هذه التحذيرات من رابطة العالم الإسلامي موقفًا قويًا يدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وتُؤكّد على أنّ الرابطة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف العدوان الإسرائيلي الهمجي.