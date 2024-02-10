الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع إيفرتون في الشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وإيفرتون، في المباراة التي تقام على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ديوجو جوتا هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 31 بعد ركنية رائعة من ترينت أليكسندر أرنولد.

سيطر ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الأول، وهدد مرمى إيفرتون في أكثر من مناسبة، بينما لم ينجح إيفرتون في خلق أي فرص خطيرة على مرمى ليفربول.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط، خطف ايفرتون تعادلا عن طريق دارا أوشي.

ودخل ليفربول المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.