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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للنمر العربي

النمر العربي
النمر العربي
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تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 10 فبراير اليوم الدولي للنمر العربي، وهو نوع فرعي من النمور المهددة بالانقراض حيث يسكن في شبه الجزيرة العربية وهو واحد من أصغر سلالات النمور حيث يبلغ متوسط وزنه بين ٣٠ و ٤٠ كجم للذكور أما الإناث بين ٢٥ إلى ٣٥ كجم، ويكون لونه برتقالي شاحب مع ورديات صغيرة ومتباعدة، ومناطق انتشار هذا النمر محدودة يوجد في عدد قليل من الدول في عُمان واليمن ويحتمل وجوده في السعودية.

انخفضت أعداد هذه النمور انخفاضا كبيرا بسبب فقدان موائلها وقلة الفرائس وهجمات رعاة الماشية عليهم، والتقديرات تشير الى وجود مايقل عن ٢٠٠ نمر عربي في شبه الجزيرة العربية، ومن عوامل التهديد التي تتعرض لها ذه النمور اتساع رقعة التحضر العمراني والافراطفي ممارسات الرعي والصيد الجائر والاتجار المحرم بهم، لذلك هناك جهود مبذولة للحفاظ عليها ونشر التوعية العامة لحمايتهم من خلال القانون، فهذا النمر من أصغر سلالات النمور.

وأعلنت الجمعية العامة للأم المتحدة هذا اليوم يوما عالميا له في القرار 77/295 للوعي بانه مهدد بالانقراض، وتسلط الجمعية الضوء إلى أهميته للنظام البيئي مع الانواع الآخرى من الحيوانات المهددة بالانقراض.

منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للنمر العربي المهدده بالانقراض