مكافحة الآفات تجري مسحًا كاملًا للجراد بمدن جنوب سيناء

استقبل القطاع الزراعي بجنوب سيناء، وفد الإدارة المركزية والإدارة العامة لمكافحة الآفات، الذي ضم المهندس عفيفي محمد عفيفي، مدير عام المكافحة بمنطقة القناة وسيناء، والمهندس سمير أمين سليمان بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمهندس جمال الأمير مخترع جهاز حقن النخيل.

تضمنت زيارة الوفد عدة فعاليات على رأسها جرى عمل مسح كامل لمدن المحافظة والتأكد من جاهزية آلات المقاومة لعمل ما يلزم من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمواجهة أي اسراب للجراد فى حال اكتشاف وجودها .

وجرى عقد ندوة للمزارعين فى مزارع النخيل لتدريبهم حول كيفية استخدام وتشغيل جهاز حقن النخيل المتطور من أجل مكافحة سوسة النخيل الحمراء وتعريفهم بأهمية وفائدة الجهاز والذى يأتي فى إطار الاهتمام بأشجار النخيل نظرا لأهميتها الاقتصادية ، وعلى الجانب الأخر فقد توجه فريق عمل المكافحة بمشاركة المهندس عماد منصور مدير الإدارة الزراعية بمدينة دهب لعمل صيانة لبعض من آلات الرش الأرضية المتطورة.

وكان في استقبال الوفد المهندس عبد الرحمن السعيد مدير إدارة المكافحة، والمهندس أحمد رشاد مدير الإدارة الزراعية بمدينة نويبع والمشرف العام على خليج العقبة وطابا والنقب وايضًا مسؤولي المكافحة بالإدارة.

جاءت الزيارة برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير و اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء.

وتتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عمليات المسح والاستكشاف اليومية بجميع المناطق الحدودية للجراد من خلال نشر لجان وفرق المسح والمكافحة التابعة للإدارة العامة للجراد بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر، للرصد والتتبع لأية تجمعات للجراد والتعامل الفوري، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تعمل عليها الإدارة العامة للجراد، لمواجهة أى من تجمعات أو أسراب للجراد قبل وصولها إلى الزراعات وادى النيل، وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثاني بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات.