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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم السبت 10 فبراير 2024

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقر سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم  السبت 10 فبراير 2024  .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4229 جنيها 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيه

سعر الذهب عيار 18 نحو 3171 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب نحو  29600 جنيه

وشهد سعر الذهب عالميًا، في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.5%، مسجلًا 2024 دولارًا للأونصة؛ وذلك تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار.

يُذكر أن الذهب زاد بنحو 500 جنيه مقارنةً بنفس اليوم من الشهر الماضي رغم ارتفاع السعر العالمي في نفس التوقيت  ليُسجِّل  سعر الأونصة الآن 2030 دولارًا.

أسعار الذهب السعر العالمي المعاملات الفورية سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 18