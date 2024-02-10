أسعار الذهب مساء اليوم السبت 10 فبراير 2024

استقر سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 10 فبراير 2024 .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4229 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيه

سعر الذهب عيار 18 نحو 3171 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب نحو 29600 جنيه

وشهد سعر الذهب عالميًا، في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.5%، مسجلًا 2024 دولارًا للأونصة؛ وذلك تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار.

يُذكر أن الذهب زاد بنحو 500 جنيه مقارنةً بنفس اليوم من الشهر الماضي رغم ارتفاع السعر العالمي في نفس التوقيت ليُسجِّل سعر الأونصة الآن 2030 دولارًا.