الخارجية الباكستانية تؤكد إتمام العملية الانتخابية العامة بكل سلمية ونجاح

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية فى بيانا لها عن اتمام العملية الانتخابية العامة بكل سلمية ونجاح وتتجاهل اى تصريحات غير حقيقية بشأن الانتخابات العامة التي أجريت في باكستان في 8 فبراير 2024.

وأضاف بيان الخارجية الباكستانية: “نما إلى علمنا بيانات من بعض الدول والمنظمات بشأن الانتخابات العامة التي أجريت في باكستان في 8 فبراير 2024”.

وتابع “نحن مندهشون من اللهجة السلبية لبعض هذه التصريحات، التي لا تأخذ في الاعتبار مدى تعقيد العملية الانتخابية، ولا تعترف بالممارسة الحرة والحماسية لحق التصويت من قبل عشرات الملايين من الباكستانيين”.

وتتجاهل الخارجية هذه التصريحات الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن باكستان أجرت انتخابات عامة سلمية وناجحة، في حين تعاملت مع تهديدات أمنية خطيرة ناجمة في المقام الأول عن الإرهاب الذي ترعاه جهات أجنبية.

أوضح البيان: “بعض التصريحات ليست حتى واقعية. ولم يكن هناك إغلاق للإنترنت على الصعيد الوطني. وتم تعليق خدمات الهاتف المحمول فقط خلال اليوم لتجنب وقوع حوادث إرهابية يوم الاقتراع. لقد أظهرت العملية الانتخابية أن مخاوف العديد من المعلقين كانت في غير محلها”.

أجرت “باكستان” الانتخابات كجزء من التزامها ببناء مجتمع مستقر وديمقراطي. وبينما نقدر النصائح البناءة التي يقدمها أصدقاؤنا، فإن الإدلاء بتعليقات سلبية حتى قبل انتهاء العملية الانتخابية ليس أمرا بناء ولا موضوعيا.

وستواصل باكستان العمل من أجل بناء نظام حكم ديمقراطي نابض بالحياة، وكل انتخابات وانتقال سلمي للسلطة يجعلنا أقرب إلى هذا الهدف، ونحن نفعل ذلك ليس بسبب المخاوف التي أعرب عنها الآخرون، ولكن لأن هذا هو تطلع شعبنا ورؤية آبائنا المؤسسين.