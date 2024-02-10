الصليب الأحمر: لا يوجد مكان آمن في غزة والاستجابة الإنسانية في حدها الأدنى

حذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، الدكتور هشام مهنا، من أن لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة يمكن للأهالي الذهاب إليه، وأن الاستجابة الإنسانية في حدها الأدنى، فضلًا عن عدم وجود طرق يمكن التحرك فيها لأنها مفترشة بالكامل بالخيام.

وأوضح مهنا، في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم السبت، أن الصليب الأحمر منخرط في حوار مباشر مع أطراف النزاع والوسطاء والحكومات ذات التأثير والعلاقة لطرفي القضية الفلسطينية من أجل وضعهم في صورة الوضع الإنساني في قطاع غزة وما يترتب عليه إذا استمرت العملية العسكرية في الاتساع لتطال محافظة رفح.

وشدد على أن أي عملية عسكرية برية في محافظة رفح الفلسطينية، التي يتكدس بها أكثر من مليون ونصف نازح ونازحة، يعيشون في ظروف بائسة، سوف تؤدي بالتأكيد إلى فقدان آلاف الأرواح.

وأكد مهنا على ضرورة إحقاق مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقها، والتي تنادي بحماية المدنيين وتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية، فضلًا عن توفير الوصول الآمن لسيارات الإسعاف وإتاحة الفرص للمستشفيات بأن يتم إعادة تزويدها بكافة المستلزمات الطبية والأدوية لتبقى على قيد العمل.

وتُعد هذه التصريحات بمثابة نداء عاجل من الصليب الأحمر إلى المجتمع الدولي للتحرك لوقف التصعيد في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين.

وتُسلط هذه التصريحات الضوء على الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، خاصة مع ازدياد أعداد النازحين ونقص المساعدات الطبية.

وتُؤكد ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في ظل الصراعات المسلحة.