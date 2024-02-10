البرلمان الأوكراني يصوِّت لصالح إقالة النائب الأول لوزير الدفاع

السبت 10/فبراير/2024 - 02:46 م

صوَّت البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، لصالح قرار إقالة أولكسندر بافليوك، من منصب النائب الأول لوزير الدفاع.

وقال المبعوث الحكومي في البرلمان تاراس ميلنيتشوك - حسب ما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - إنه "تم فصل أولكسندر بافليوك، من منصب النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني فيما يتعلق بنقله إلى منصب آخر".

ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، قد يصبح بافليوك، قائدا جديدا للقوات البرية الأوكرانية، ليحل محل أولكسندر سيرسكي، الذي تم تعيينه مؤخرًا قائدا أعلى للقوات المسلحة.

ويتم تعيين قائد القوات البرية من قبل الرئيس بناء على اقتراح من وزارة الدفاع.

وقام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، بتعيين أناتولي بارهيليفيتش، رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.