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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الخميس.. "التنوع الثقافي والعيش المشترك" في مركز الهناجر للفنون

ملتقى الهناجر الثقافي
ملتقى الهناجر الثقافي
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ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "التنوع الثقافى والعيش المشترك" فى السادسة من مساء يوم الخميس ١٥ فبراير الجارى بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ضيوف الملتقى الدكتور أنور مغيث أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان ورئيس المركز القومى للترجمة السابق، الأستاذة سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، الدكتور سامح فوزي الكاتب الصحفي والأكاديمي كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، الأستاذة الدكتورة سهير قنديل عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، الأستاذة إيمان ممدوح فرنسيس مدير برامج الحوار المحلى بالهيئة القبطية الإنجيلية .

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة "كنوز" بقيادة الفنان محمود درويش .

المخرج خالد جلال التنوع الثقافي شئون الانتاج الثقافي مركز الهناجر للفنون الدكتور أنور مغيث أستاذ علم الاجتماع