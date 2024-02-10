بايدن يوفد مدير CIA إلى مصر في محاولة لإبرام اتفاق بشأن المحتجزين بغزة

أعلن مسؤول أمريكي أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ينوي إرسال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وليام بيرنز، في زيارة إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل، بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

"بيرنز" هو الممثل الرئيسي للرئيس الأمريكي جو بايدن في جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين ووقف القتال في غزة، وفقًا لتقرير نشره "أكسيوس".

تعتبر البيت الأبيض أن التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين هو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار في غزة، وأعلن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين استعدادها لبدء مفاوضات مستندة إلى المقترح الأول الذي طُرح قبل أسبوعين في محادثات باريس.

وقد عُقد اجتماع في باريس قبل أسبوع بمشاركة وفود من مصر وإسرائيل وقطر وفرنسا، ونتج عنه مبادرة تتضمن تبادل أسرى بين إسرائيل و"حماس" خلال ثلاث مراحل، مع وقف إطلاق نار قد تمتد مدته إلى ثلاثة أشهر.