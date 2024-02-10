العلاج الحر بالدقهلية توجه 27 إنذارًا وتوصى بإغلاق 11 منشأة مخالفة

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر ،خلال الأسبوع الماضى، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 125 منشأة طبية، تشمل 34 عيادة خاصة فضلًا عن 37 مركزا طبيا ومعملًا، من بينها 7 مراكزاُ ومعملًا دون ترخيص.

وأشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 5 فيما، تم رصد 7 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 27 إنذارًا واستصدار قرارات إغلاق لنحو 11 منشأة مخالفة.

حملة على المنشات الطبية الخاصة فى الدقهلية

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