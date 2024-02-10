المطران عطاالله حنا يستقبل وفدا كنسيا هولنديا بكنسية القيامة في القدس

استقبل المطران عطاالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح اليوم السبت، وفدا كنسيا من هولندا ضم عددا من ممثلي الكنائس المسيحية هناك وقد استقبلهم نيافته في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم ومقدما لهم شرحا تفصيليا عن تاريخ هذا المكان المقدس والذي يعتبر من أهم الأماكن المسيحية على الإطلاق.

تحدث المطران عطاالله والوفد الزائر عن واقع مدينة القدس وما تتعرض له وعن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهذا الكم الهائل من المظالم كما وتحدث باسهاب عن غزة وما تتعرض له من حرب تدميرية همجية ناشدنا وما زلنا نناشد بأن تتوقف هذه الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار .

وطالب حنا الوفد بضرورة التحرك الفوري والسريع من أجل وقف العدوان وإغاثة أهلنا في غزة فلم يعد مقبولا أن يبقى العالم صامتا ومتفرجا على هذه المعاناة ويجب أن يرتفع صوت الكنائس المسيحية في العالم المنادي بوقف هذه الحرب ونصرة الشعب الفلسطيني الذي قضيته هي قضية عادلة لا بل هي القضية الأعدل والأنبل في عالمنا، وهي مفتاح السلام في مشرقنا وفي العالم بأسره .

ووضع المطران عطاالله حنا، الوفد في صورة ما تتعرض له الأوقاف المسيحية والإسلامية في القدس وما يتعرض له المسيحيون من تآمر يستهدف اوقافهم وعقاراتهم والحضور المسيحي العريق والأصيل في هذه المدينة المقدسة .

رافق حنا الوفد في جولة داخل البلدة القديمة من القدس للتعرف على معالمها وكان سيادة المطران قد أجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات التي قدمت من أعضاء الوفد .

