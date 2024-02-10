الجيزة: غلق كلي أسفل طريق الدائري الأوسطي "كوبري بتروجيت" لمدة شهر

اعلنت محافظه الجيزة عن غلق كلي للميدان الكائن بطريق المحور المركزي الموازي بالموقع الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق المحور المركزي الموازي تحديدآ أسفل طريق الدائري الأوسطي " كوبري بتروجيت " ، وذلك لمدة " شهر " بدءا من اليوم وحتي صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩ علي ان تكون الأعمال علي مدار ٢٤ ساعة .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، ان قرار الغلق جاء في ضوء طلب الشركة المسند إليها الأعمال الأنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط ٦ أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق للقيام بتركيب ( كمر خرساني من الحجم الكبير ) الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق المحور المركزي الموازي تحديدآ أسفل طريق الدائري الأوسطي " كوبري بتروجيت " .



وأضاف محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الأتية :-

اولآ : الإتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي تصبح حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير إتجاه محور جمال عبد الناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث ( مسار التحويلة الأولي ) وصولآ إلي المحور المركزي الموازي حتي فتحة الدوران الأولي ثم الدوران والعودة مرة أخري للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتي تجاوز منطقة الأعمال .

ثانيآ: الإتجاه القادم من المنطقة الصناعية : حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي بالإتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزي الموازي إتجاه منطقة البنوك وميدان سيتي سكيب تسلك الطريق المستحدث( مسار التحويلة الثانية ) وصولآ إلي فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبري ثم الدوران والعودة مرة أخري إلي ( مسار التحويلة الأولي ) وصولآ إلي المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال.



كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.



وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدي المركبات بالإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .