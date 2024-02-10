شبورة كثيفة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأحد شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 26 العظمى والصغرى 11 درجة.