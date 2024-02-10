التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة بلبيس اليوم التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث صدمته سيارة جامبو بناحية سعدون بمركز بلبيس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "عبد الرحمن هاني" 4 أعوام مقيم بناحية سعدون بمركز بلبيس جثة هامدة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة جامبو به بالقرب من منزل أسرته في المنطقة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.