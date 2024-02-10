الهلال الأحمر الفلسطيني: العثور على جثة الطفلة هند بعد 12 يوما

عثر على جثامين الشهيدة الطفلة هند رجب و5 من أفراد عائلتها بعد 12 يوما من فقد الاتصال بهم اليوم السبت.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم العثور على جثمانين لمسعفين بعد فقد أثرهما خلال مهمة الإنقاذ التي استمرت لمدة 12 يومًا للبحث عن الطفلة هند.

أعلن الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة الإسعاف بالقرب من مركبة عائلة الطفلة هند، وقعت هذه الحادثة في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

تعود السيارة المستهدفة إلى بشار حمادة وكان برفقته زوجته وأطفاله محمد (11 عامًا) ورغد (13 عامًا) وليان (14 عامًا)، بالإضافة إلى ابنة شقيقته الطفلة هند.

تم الإعلان عن وفاة الطفلة ليان أثناء مكالمتها بطاقم الهلال الأحمر لطلب المساعدة، فيما ظلت هند محاصرة داخل المركبة بين دبابات الاحتلال وجنودهم.



