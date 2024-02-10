"المؤتمر": دعم مصر للقضية الفلسطينية يزعج البعض وهناك من يريد تقويض الجهود

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحديث عن معبر رفح ورفض الدولة المصرية فتح المعبر حديث لا أساس له من الصحة على الإطلاق، ففى الوقت الذى كان العالم كله يستنجد بالدولة المصرية لخروج رعاياهم من إسرائيل فى مستهل الحرب، كان للرئيس المصرى موقف حازم وصريح نال اعجاب الجميع وهو ربط خروج الرعايا بدخول المساعدات.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" ونجحت مصر فى تحقيق ذلك من خلال ممارسة دبلوماسية غير معهودة فى هذا الملف، خاصة وأن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير على مر التاريخ من قبل الدولة المصرية سواء القيادة او الشعب المصرى الذى يولى فلسطين اهتمام خاص فى قلب كل مواطن مصرى، والمواقف خير شاهد على ذلك".

وأشار السعيد غنيم، إلى أن مصر متبنية القضية الفلسطينية شكلا وموضوعا ، وذلك من خلال خطوات جادة وفاعلة على أرض الواقع، سواء من المحافل الدولية، اللقاءات والندوات والمؤتمرات والاتصالات على مستوى العالم، والقيادة السياسية المصرية قادت حزمة من التحركات غير المسبوقة فى هذا الصدد ، وهذا بدوره ساهم فى حلحلة القضية خطوات للأمام.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه التحركات وتبنى مصر للقضية يُزعج البعض، ولهذا نجد تصريحات لا أساس لها من الصحة وبيانات غير حقيقية من أجل تقويض الجهود المصرية المبذولة، وفى نفس الوقت لتشويه الصورة، متابعا:" ولكن الجميع يعلم دور مصر سواء الأشقاء الفلسطينيين أو دول العالم أجمع الذى أثنت على الجهود المبذولة، ولهذا لن تنجح هذه المحاولات فى مواصلة دعم القضية".