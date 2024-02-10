غدا.. صالون شاكر عبدالحميد يستضيف أولى لقاءاته بحضور وزيرة الثقافة

يستضيف صالون د. شاكر عبدالحميد يوم غدا الأحد في الخامسة والنصف اولى لقاءاته تحت عنوان "الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي"، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني التي تفتتح الصالون، وترفع الستار عن تمثال نصفي للدكتور شاكر عبد الحميد تكريما وتخليدا له.

يقدم الندوة أربعة من أهم المختصين بالصناعات الإبداعية والاقتصاد الثقافي في مصر، وهم د.عماد أبو غازي، د.زين عبد الهادي د.وليد الخشاب. د.محمد عبد الدايم .

يذكر أن الدكتور شاكر عبدالحميد رحل عن عالمنا عقب اصابته بفيروس كورونا في 18 من مارس لعام 2021 الماضي وهو ما أصاب الوسط الثقافي بالصدمة ليتحول السوسيشال ميديا إلى سرادق عزاء حزنا على وفاته.

الدكتور شاكر عبدالحميد ترك إرثا كبيرا من المؤلفات منها العملية الإبداعية في فن التصوير، الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة، عصر الصورة، الفن وتطور الثقافة الإنسانية.

نال الدكتور شاكر عبدالحميد عدة جوائز منها جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية، جائزة شومان للعلماء العرب الشبان فى العلوم الإنسانية والتى تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية .