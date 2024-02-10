روسيا.. اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

قالت وزارة الدفاع الروسية من خلال بيان لها، اليوم السبت، إن أنظمة دفاعاتها الجوية، قامت باعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك غرب الأراضي الروسية، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات مادية أو في الأرواح.

يذكر أنه في الـ 8 من فبراير الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة للقوات الأوكرانية بتنفيذ هجوم على أهداف داخل روسيا، وتمكنت الدفاعات الجوية الروسية من تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي القرم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أمس الجمعة، أنه يريد التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات، وأن روسيا وأوكرانيا سوف تتوصلان إلى اتفاق عاجلًا أم آجلًا، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف بوتين، أن العالم سوف يتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وأضاف إن موسكو وكييف تربطهم علاقات وطيدة تميزها اللغة والقرابة والدين.

وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية وتواصل القوات الروسية في الاستيلاء على معاقل داخل الأراضي الأوكرانية، وتحاول كييف بكل قوة صد الهجوم الروسي عليها.