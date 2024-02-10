استشهاد فلسطينية برصاص قناصة الاحتلال أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن قناصة الاحتلال الإسرائيلي، قامت باستهداف سيدة فلسطينية أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد السيدة في الحال، ونشر الاحتلال قناصته أعلى المباني في محيط المستشفيات داخل قطاع غزة، لاستهداف المواطنين الفلسطينيين في أي لحظة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 18 مواطنًا فلسطينيًا، وعشرات الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على منزل وشقة سكنية وسط وشمالي رفح، كما وصل عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء غارة من الطيران الحربي استهدفت محيط بلدية حي النصر شمال رفح.

كما نشب حريق في منزل عائلة غنام بحي الجنينة شرق رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف على المدينة .

ويواصل العدوان الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين في كل مكان داخل قطاع غزة، ويستعد الجيش الإسرائيلي في تركيز كل ضرباته على مدينة رفح الفلسطينية، التي تحتوي على مئات النازحين الفلسطينيين، منذ تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتركيز العملية العسكرية في رفح، وحذرت الأمم المتحدة من أن اجتياح رفح وتكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية فيها سوف يكون له عواقب وخيمة ويتسبب في كارثة إنسانية.

وفي اليوم الـ 127 للعدوان على قطاع غزة، استشهد أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام.