موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2" مع نظرة مستقبلية سلبية

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، أنها نقلت تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "A2" مع نظرة مستقبلية سلبية، جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وأوضحت "موديز" أن تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل يرجع إلى عدة أسباب منها تصاعد الصراع مع حزب الله اللبناني في الشمال واستمراره يؤثر بالسلب على الاقتصاد الإسرائيلي.

كما أضافت أن النظرة المستقبلية الائتمانية لإسرائيل لها مؤشرات سلبية نتيجة الصراع المتواصل بين الجيش الإسرائيلي وحماس ومدى تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تدهو كبير للاقتصاد الإسرائيلي وأوضحت الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، أن العجز الإسرائيلي في الميزانية يرتفع بشكل كبير وملحوظ، كما ينخفض النمو الاقتصادي في تل أبيب وكل يوم يزداد الاقتصاد تدهورًا.