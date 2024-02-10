الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق ومحيطها

قالت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق ومحيطها، دون الإبلاغ عن خسائر مادية أو في الأرواح حتى الآن.

وفي يناير الماضي، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن الاحتلال الإسرائيلي قام بشن عدوانًا غاشمًا مستهدفًا أحد الأحياء المدنية في العاصمة السورية دمشق، ونتج عن تلك القصف انهيار كامل لمبنى سكني وتضرر الأبنية المجاورة له، ومقتل وإصابة عدد من المدنيين السوريين، مؤكدة أن ذلك العدوان إضافة إلى ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إبادة بشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يثبت بما لا يدع مجالا للشك الطبيعة الإجرامية له ولقادته.

وطالبت الخارجية السورية، من المجتمع الدولي الوقوف في وجه سياسات الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وسوريا، داعية مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي ضد انتهاكات الجيش الإسرائيلي في البلدان العربية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.