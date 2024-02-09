وزير خارجية فرنسا يؤكد التزام بلاده بدعم سيادة أرمينيا

التقى وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، اليوم الجمعة، بنظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أكد على التزام فرنسا غير المشروط والكامل والثابت بدعم سيادة أرمينيا وصمودها.

وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً فيما يتعلق بتطوير مشاريع البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة والمياه. كما بحث الوزيران تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا.

وأشار نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إلى أن فرنسا تواصل تعزيز دعمها الإنساني لأرمينيا وللاجئي إقليم ناجورنو كاراباخ، حيث بلغت قيمة المساعدات الفرنسية 29 مليون يورو في عام 2023. تهدف هذه المساعدات إلى دعم أنشطة المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر الأرميني ووكالات الأمم المتحدة لتقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والتعليمية والمالية لهؤلاء الأشخاص.

وتطرق الوزيران إلى المناقشات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان. في هذا الصدد، أكد الوزير الفرنسي دعم بلاده لجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشددًا على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام القانون الدولي وسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما.

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ دولية حثيثة لتسوية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، وتحقيق سلام دائم في المنطقة.