"الأقصر الإفريقي" يكرم المخرج الكبير خيري بشارة

اختتم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية حفل افتتاح دورته الــ13 بتكريم المخرج الكبير خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

تسلم بشارة درع التكريم من النجم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

في كلمته قال: "أريد أن اتذكر أسماء كثيرة، عبد الفتاح رياض، عبد الوارث عسر، علي الزرقاني، جلال الشرقاوي، شفيق شامية، صلاح التهامي، صلاح أبو سيف، يوسف شاهين، سعد نديم، عباس كامل، توفيق صالح، علي محرز، جمال الصاوي، ممدوح مصطفى، حسين القلا، سامي العدل".

وأضاف: "اهذا تكريم لداود عبد السيد وعلي بدرخان ومحمد خان وعاطف الطيب ورأفت الميهي".