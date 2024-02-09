قبل النهائي.. أمم أفريقيا وكأس آسيا 2023 يتشابهان في أمرين

تتشابه بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بنظيرتها كأس آسيا 2023 في أمرين قبل إقامة المباراة النهائية لكل منهما غدًا السبت وبعد غد الأحد.

يلتقي منتخب الأردن، قطر في نهائي بطولة كأس آسيا 2023، غدًا السبت، على ملعب استاد لوسيل، في ختام البطولة التي تقام على الأراضي القطرية من يوم 12 يناير 2024 حتى 10 فبراير 2024.

ويواجه منتخب كوت ديفوار، نيجيريا، بعد غد الأحد، على ملعب الحسن واتارا، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، التي انطلقت بمشاركة 24 منتخبًا في كوت ديفوار منذ يوم 13 يناير 2024 لتنتهي في 11 فبراير 2024.

وبعد تحديد طرفي النهائي في كلا البطولتين، أصبحتا تتشابهان في أمرين، نستعرضهما في السطور التالية.

منتخب كوت ديفوار

1- البلد المستضيف

تتشابه البطولتان في وجود أحد أطراف النهائي، هو منتخب البلد المستضيف للبطولتين القارتين، حيث تأهل منتخب كوت ديفوار إلى المباراة النهائية على حساب الكونغو الديمقراطية، بعد الفوز عليه بهدف للا شئ في الدور نصف النهائي، بعدما كان المنتخب الإيفواري قاب قوسين أو أدنى من توديع كان 2023 مبكرًا من دور المجموعات.

منتخب قطر

كما بلغ منتخب قطر نهائي كأس آسيا، بعد انتصار بشق الأنفس على إيران بنتيجة 3-2 في نصف النهائي، ولكنه عبر دور المجموعات متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الأولى.

2- أفضل ثوالث

كما يوجد في نهائي البطولتين، منتخبين صعدا إلى دور الـ16 باعتبارهما ضمن أفضل ثوالث في دور المجموعات.

منتخب كوت ديفوار

تخطى المنتخب الإيفواري عقبة دور المجموعات في أمم أفريقيا 2023، بطريقة أشبه بالمعجزة، وذلك بعد الهزيمة من غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة برباعية نظيفة، أكدت على إقصاء منتخب البلد المستضيف من البطولة مبكرًا وبطريقة غير جيدة، لينتظر المنتخب الإيفواري الذي كان يملك 3 نقاط فقط، حتى نهاية مباريات المجموعة السادسة، لاسيما فوز المغرب على زامبيا، وذلك من أجل حسم مكان لها في الدور ثمن النهائي، كأحد أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

منتخب الأردن

بينما نجح منتخب الأردن في بلوغ دور الستة عشر من كأس آسيا 2023، بعدما حصد 4 نقاط، جعلته يحتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، خلف كوريا الجنوبية الوصيف بفارق نقطة وحيدة، ونقطتين عن البحرين متصدر ترتيب المجموعة، ليتأهل منتخب النشامى ضمن أفضل ثوالث وبعدما يشق طريقه نحو النهائي القاري لأول مرة في تاريخه.