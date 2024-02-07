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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

موعد نهائي كأس آسيا 2023 بين قطر والأردن

قطر والأردن
قطر والأردن
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ضرب منتخب قطر، اليوم الأربعاء، موعدًا أمام الأردن في نهائي بطولة كأس آسيا 2023، المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

تأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية من كأس آسيا، بعدما تغلب على نظيره الإيراني بنتيجة 3-2 في الدور نصف النهائي.

وبلغ منتخب الأردن، النهائي بعدما أقصى كوريا الجنوبية من البطولة، بالفوز عليه بثنائية دون رد، أمس الثلاثاء.

ويعد نهائي نسخة 2023، النهائي العربي الثالث في تاريخ البطولة القارية، من إجمالي 14 نسخة بما فيها الحالية المقامة في قطر.

وكان أول نهائي عربي خالص في نسخة 1996، الذي جمع منتخب الإمارات المستضيف للمسابقة أمام منتخب السعودية، وحسم الأخضر اللقب وقتها بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2007، كان النهائي العربي الثاني، الذي جمع بين العراق والسعودية، وحسم أسود الرافدين اللقب حينذاك، بالفوز بهدف للا شئ.

موعد نهائي كأس آسيا 2023

ويستضيف ملعب استاد لوسيل، مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا 2023، التي تنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، يوم السبت المقبل، الموافق 10 فبراير 2024.

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