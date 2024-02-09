استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في جنوب نابلس واعتقال شابين

استشهد الطفل معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عامًا) في بلدة بيتا جنوب نابلس، متأثرًا بإصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا، جنوب محافظة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

أصيب خلال المواجهات مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي أحدهما وصفت بالخطيرة في ظهره، وثالث إثر اعتداء بالضرب، والعشرات بالاختناق. كما جرى اعتقال شابين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات، بينهم اثنتان بالرصاص الحي، والثالثة إثر اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال.

من جهة أخرى، نصب مستعمرون، اليوم أعمدة إنارة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

خوف من الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية

وأفاد القائم بأعمال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد عزيز، بأن مستعمرين نصبوا 10 أعمدة إنارة على أراضي ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، من أجل إيصال التيار الكهربائي للبؤرة الاستعمارية "جفعات عيتام" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في خلة النحلة، وسط تخوفات من أن يتم الاستيلاء على مساحات أخرى لأغراض استعمارية.

وأشار "عزيز" إلى أن هذا الإجراء يأتي من أجل خلق حقائق جديدة على الأرض، لتوسيع حدود البؤرة الاستعمارية القائمة.