دفعة كبيرة من صواريخ حزب الله تستهدف الجليل الأعلى بعد هجوم النبطية

في تصعيد خطير للأحداث، أطلق حزب الله اللبناني دفعة كبيرة من الصواريخ باتجاه الجليل الأعلى في شمال إسرائيل، وذلك ردًا على هجوم إسرائيلي استهدف مدينة النبطية في جنوب لبنان.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله أطلق مئات الصواريخ على الجليل الأعلى، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، وأفادت تقارير أولية عن وقوع إصابات وأضرار مادية.

وأعلن حزب الله في وقت سابق أنه تمكن من استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف بالأسلحة وحقق إصابات مباشرة.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأن حزب الله نفذ عمليتين عسكريتين تجاه أهداف إسرائيلية عقب هجوم مدينة النبطية.

تطورات خطيرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بعد هجوم إسرائيلي استهدف مدينة النبطية في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وتثير هذه التطورات مخاوف من تصعيد إقليمي، خاصة مع دخول إيران على خط الأزمة، حيث أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده سترد على أي عدوان إسرائيلي ضد لبنان.

وتتابع الأوساط الإقليمية والدولية بقلق هذه التطورات الخطيرة، وسط دعوات لضبط النفس ومنع تفاقم الأزمة.