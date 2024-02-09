في ظروف غامضة.. العثور على جثة أمين معمل مشنوقا داخل مدرسة بالشيخ زايد

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة أمين مشنوق بإيشارب داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، من خلال التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لفحصها وفحص علاقة المتوفي وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مدرسة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة "جمعة م" أمين معمل مسجي على الأرض داخل غرفة المعمل وبه آثار خنق وحول رقبته إيشارب، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي عقب مناظرة فريقا من النيابة العامة لها وحضور خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.