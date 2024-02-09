وزير الشباب يشهد فعاليات البرنامج التدريبي لمتطوعي Junior volunteers

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة فعاليات البرنامج التدريبي لاعضاء فريق متطوعي junior volunteers بحضور ٨٥ من النشء، للمرحلة العمرية من ١٣- ١٨ عام الذي تنظمه الوزارة من خلال الادارة المركزية لتنمية النشء وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومكتب الامم المتحدة للتطوع.

وفي كلمته، اشاد وزير الشباب والرياضة بحرص النشء على المشاركة في هذا البرنامج التدريبي، مؤكدًا أنهم يمثلون أمل المستقبل وقادة المجتمع القادمين.

كما اكد ان هذا البرنامج يهدف إلى بناء جيل شاب متميز وملتزم بالمسؤولية الاجتماعية، وان الوزارة تحرص علي توفير الفرص المناسبة للنشء لتطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية، بهدف بناء مستقبل أفضل لمصر وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.

ويهدف البرنامج الي اعداد وتدريب فرق من المتطوعين من النشء يكون مسؤول عن تنظيم وتنفيذ الفعاليات الخاصة بالنشء، في اطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنمية الوعي المجتمعى لدي النشء وتفعيل دورهم لخدمة الوطني،بالإضافة إلى التوعية بالمهارات الشخصية والقدرات التنظيمية ومواجهة الأزمات والكوارث وحل المشكلات، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الندوات والورش التفاعلية خلال الفترة من ٧ وحتي ١٠ فبراير الجاري.

ويعد فريق" junior volunteers " ، أول فريق متطوعين للنشء ، وتم الاستعانة بهم في تنظيم اولمبياد الطفل المصري تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وحملة افطار صائم بالتعاون مع "مصر الخير".